Syrie: les forces Kurdes tentent de réduire l'influence du groupe EI dans le camp d'al-Hol

Vue du camp d'al-Hol, en Syrie, le 2 de avril de 2019. REUTERS - ALI HASHISHO

Les Forces démocratiques syriennes, dominées par les milices kurdes, ont lancé une vaste opération de ratissage dans le camp d’al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, abritant des milliers d’anciens combattants du groupe Etat islamique et leurs familles. Le but est de rétablir l’ordre et la sécurité dans ce camp où 40 meurtres ont été commis depuis le début de cette année.