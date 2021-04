Liban: avec la crise, certains enfants pourraient ne jamais retourner à l'école, craint une ONG

Audio 00:50

Due à la crise économique et financière, le Liban fait face à une explosion de la pauvreté. Ici, un homme cherche dans les poubelles de la ville de Sidon, le 3 février 2021 (image d'illustration). REUTERS - Aziz Taher

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Liban , certains enfants pourraient ne jamais retourner à l'école prévient l'ONG Save the Children. Plus d'un million d'enfants sont déscolarisés depuis le début de la crise sanitaire, ce à quoi s'ajoute une crise économique et politique.