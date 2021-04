Jordanie: situation confuse dans le pays après plusieurs arrestations pour «raison de sécurité»

La presse du Moyen-Orient évoque largement les événements qui interviennent en Jordanie. Ici le quotidien «Al-Quds» en Cisjordanie, le 4 avril. AFP - HAZEM BADER

Situation confuse en Jordanie ce dimanche 4 avril au matin où le prince Hamza, ancien prince héritier et demi-frère du roi Abdallah II, a été assigné à résidence. Accusé d'activités visant la sécurité du Royaume, ce qu'il réfute dans une vidéo transmise à la BBC, le prince héritier a nié avoir pris part à un complot et accuse les autorités de son pays, « de corruption et d’incompétence ». Des autorités qui font état d’autres arrestations pour « raison de sécurité ».