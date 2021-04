Israël: Netanyahu désigné pour former le prochain gouvernement

Deux semaines après les élections législatives en Israël, les quatrièmes en moins de deux ans, le président de l’État hébreu Reuven Rivlin vient de charger Benyamin Netanyahu de former le prochain gouvernement. Le Premier ministre sortant est pourtant inculpé pour des faits criminels. Mais selon la loi israélienne, cela ne l’empêche pas d’accomplir cette mission.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

C’est à contre-cœur que Reuven Rivlin a confié Benyamin Netnyahu la charge de former le nouveau gouvernement. À plusieurs reprises lors de son allocution télévisée, le président israélien a fait référence aux démêlés judiciaires de Benyamin Netanyahu.

Mais pour lui, pas le choix. Il doit faire preuve d’impartialité et surtout appliquer la loi. À la lettre. A l’issue des consultations avec les partis politiques israéliens ce lundi 5 avril, c’est Benyamin Netanyahu qui a obtenu le plus de recommandations des députés pour être reconduit au poste de Premier ministre.

Pas de majorité pour gouverner

Benyamin Netanyahu dispose désormais d’un délai de 28 jours pour former un gouvernement. La tâche est délicate car si « Bibi » bénéficie du plus grand nombre de recommandations, il n’atteint pas la majorité requise pour gouverner. Il doit désormais faire appel à toute son habileté politique pour former une coalition viable qui lui permettra de rester à son poste.

