Portrait

Le prince Hamza, le prince préféré des Jordaniens

Le prince Hamza, ici en 2012 est un prince populaire en Jordanie. KHALIL MAZRAAWI AFP/Archivos

Texte par : Angélique Férat 6 mn

La crise est officiellement terminée. Lundi soir, le prince Hamza a signé une lettre dans laquelle il exprime sa loyauté au roi Abdallah et au prince héritier, le jeune Hussein. La famille a resserré les rangs. La tentative de coup apparaît de plus en plus comme exagérée. Dimanche 4 avril, le prince Hamza avait été placé sous surveillance et accusé de fomenter une sédition avec une puissance étrangère. Le demi-frère du roi sort de cette crise plus populaire que jamais. Il est apparu comme une victime et non comme un danger pour la stabilité du pays.