Un navire iranien victime d'une explosion en mer Rouge, Israël soupçonné

Le navire iranien Saviz, officiellement un navire commercial selon les autorités iraniennes, un navire appartenant aux Gardiens de la révolution selon d'autres d'autres sources, ici photographié en octobre 2020. Le bateau a été victime d'une explosion en mer Rouge le 6 avril. AP - Planet Labs Inc.

Israël et l’Iran, se livrent-ils une bataille navale clandestine en Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe Persique ? Les incidents se multiplient en tout cas. Des attaques mystérieuses ont ciblé des navires battant pavillon de ces deux pays. Hier c’est un bateau iranien qui a été endommagé par des mines. Selon les médias israéliens, l’Etat hébreu serait bel et bien à l’origine de cette attaque.