Accident de train en Égypte: le conducteur n'était pas dans sa cabine, selon le parquet

Le conducteur du train impliqué dans une catastrophe ferroviaire en Égypte fin mars, ainsi que son assistant, n’étaient pas dans la cabine de pilotage au moment de l’accident. C’est la conclusion de l’enquête du parquet général qui pointe d’autres irrégularités.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Négligence, absentéisme, drogues et défauts de maintenance sont cités par le communiqué du parquet pour expliquer la catastrophe ferroviaire survenue le 26 mars près de Sohag, en Haute-Egypte. Le conducteur et son assistant se disputent pour savoir qui conduisait le train qui a télescopé celui à l’arrêt. Le parquet conclut qu’aucun des deux n’était dans la cabine de pilotage.

Pour le premier train, qui s’était arrêté inopinément en rase campagne, le parquet indique que le conducteur et son assistant ont justifié leur action par un défaut du circuit de pression d’air comprimé et l’actionnement du signal d’alarme. Le parquet constate qu’aucun signal d’alarme n’a été tiré et que l’assistant du conducteur avait consommé du haschisch.

Par ailleurs, le directeur du centre de contrôle ferroviaire de Haute-Égypte, chargé de gérer le trafic, n’était pas à son poste. Au total 18 personnes sont déjà en garde à vue. Les chemins de fer égyptiens ont périclité au cours des trente dernières années.

La collision entre les deux trains de voyageurs a fait au moins 20 morts et 199 blessés, selon un dernier bilan communiqué dimanche. Des images prises par une caméra de surveillance ont montré une collision d'une extrême violence dans laquelle un wagon est projeté en l'air, dans un immense nuage de poussière. Plusieurs wagons de passagers se sont renversés sur le côté.

