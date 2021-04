Téhéran dénonce un acte de «terrorisme antinucléaire» contre son complexe de Natanz

L'incident de ce dimanche survient au lendemain de la présentation de nouvelles centrifugeuses, plus puissantes que celles que l'Iran était autorisé à utiliser selon l'accord de Vienne.

Après la panne d'électricité suspecte qui a touché ce dimanche 11 avril l'installation nucléaire stratégique de Natanz, Téhéran semble confirmer un acte de sabotage.

Au soir d'une panne suspecte ayant affecté le site d'enrichissement de Natanz, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Ali Akbar Salehi a dénoncé « un acte méprisable » visant à « empêcher les avancées considérables de l'industrie nucléaire du pays ». Dans un communiqué diffusé par la télévision d'État, il a demandé à la communauté internationale d'agir contre un « acte de terrorisme nucléaire ».

L'Iran se réserve le droit de répondre à cet acte, ajoute le patron de l'OIEA, sans toutefois accuser un pays en particulier. En juillet 2020, une explosion avait détruit partiellement un bâtiment du complexe de Natanz, principal site d'enrichissement nucléaire du pays. L'Iran avait alors accusé Israël d'être derrière ce sabotage. Après cette explosion mystérieuse, les autorités ont décidé de construire un site souterrain pour l'assemblage des nouvelles centrifugeuses, rappelle notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

L'Organisation iranienne de l'énergie atomique avait d'abord indiqué ce dimanche matin que la panne d'électricité ayant touché une partie du site de Natanz n'avait fait ni victime, ni causé de pollution due à une fuite d'uranium. Interrogé à propos d'un éventuel sabotage, son porte-parole avait indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incident.

Cet incident survient au lendemain d'une d'une cérémonie officielle lors de laquelle l'Iran a présenté des centrifugeuses IR-6 et IR-9, respectivement 10 et 50 fois plus puissantes que les vieux appareils IR-1 utilisés par la République islamique avant l'accord nucléaire de 2015.

Depuis un an, Téhéran a accéléré son programme nucléaire en produisant 5 tonnes d'uranium faiblement enrichi et 60 kilogrammes d'uranium à 20%, alors que selon l'accord nucléaire de 2015, le stock d'uranium faiblement enrichi ne doit pas dépasser les 350 kilogrammes.

