Pour le FMI, les pays arabes qui vaccinent retrouveront leur économie d’avant le coronavirus en 2022

Alors que le FMI prévoit que les pays arabes vaccinant leur population retrouveront leur économie d'avant Covid-19 en 2022, le Liban serait le seul exclu. Ici, un manifestants à Beyrouth le 10 avril 2021. REUTERS - AZIZ TAHER

Les économies du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui auront le plus vacciné leur population contre le Covid-19 retrouveront en 2022 leur niveau d'avant la pandémie, a annoncé, dimanche 11 avril, le Fonds monétaire international, dans le cadre de ses prévisions de croissance régionale pour 2021. Ces pays ont vu leur produit intérieur brut (PIB) fondre de près de 3,5% en 2020, dû à la chute du cours du pétrole et aux mesures de restriction sanitaires.