Mosquées et commerces ouverts, un ramadan presque normal à Jérusalem

A la veille du début du ramadan, la mosquée fait peau neuve à Jérusalem. Le 12 avril 2021. REUTERS - AMMAR AWAD

Pour la deuxième année consécutive, le mois de ramadan est bousculé par la crise sanitaire. Mais Jérusalem fait exception avec la plupart de la population vaccinée contre le Covid-19. La partie orientale de la ville, annexée par Israël, abrite le troisième lieu saint de l’islam. En ce mois de jeûne et de célébrations, les Palestiniens de Jérusalem-est et les arabes israéliens musulmans, pourront se rendre sur l’esplanade des mosquées pour prier. Les commerces de la vielle ville de Jérusalem ont également rouvert et n’attendent plus que leurs clients.