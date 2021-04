Des sanctions européennes à l’étude contre des personnalités politiques libanaises

«Des mesures seront prises ces prochains jours contre ceux qui obstruent une solution à la crise au Liban», a déclaré, il y a quelques jours, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian (ici, à Paris, le 11 mars 2021. REUTERS - POOL

Texte par : Nicolas Falez Suivre 3 mn

Face au blocage politique au Liban et alors que le pays s’enfonce dans une crise économique et sociale sans précédent, la France change d’approche et entend désormais faire pression sur les dirigeants politiques libanais accusés de « faire obstruction » à la formation d’un gouvernement. Selon nos informations, Paris travaille à faire adopter des sanctions européennes visant des responsables libanais.