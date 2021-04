Canal de Suez: l'Egypte réclame 900 millions de dollars au propritaire de l'Ever Given

Image fournie par Maxar Technologies qui montre le cargo Ever Given remorqué vers le Grand Lac Amer, au milieu du canal de Suez, le 12 avril 2021.

L’Autorité du canal de Suez va poursuivre en justice l’armateur du Ever Given, le porte-conteneurs qui s’était échoué et avait bloqué la navigation dans la voie d’eau internationale durant six jours fin mars. Le Canal de Suez réclame 900 millions de dollars de dommages et intérêts à la compagnie japonaise qui a affrété le navire.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

L’Autorité du canal de Suez a déjà obtenu du tribunal économique d’ Ismaïlia où se trouve son siège, la saisie conservatoire du Ever Given et de sa cargaison de 18 mille conteneurs. Le navire restera donc bloqué dans le lac Amer jusqu’à ce qu’un accord soit réalisé entre l’armateur et le canal de Suez.

Un canal qui réclame 900 millions de dollars en dommages et intérêts : 300 millions pour le manque à gagner dû à l’arrêt de la navigation dans la voie d’eau internationale, 300 millions pour frais de renflouement du Ever Given et de réparation du canal et enfin 300 millions de dollars pour «atteinte à la réputation du Canal de Suez».

Une somme jugée excessive par la compagnie d’assurance de l’armateur qui aurait proposé une centaine de millions de dollars. L’équivalent des seuls droits de péage versés en moyenne par les navires traversant le canal en six jours. Inacceptable pour l’autorité du canal de Suez qui devrait annoncer ce jeudi les conclusions de l’enquête sur les causes de l’accident du Ever Given.

