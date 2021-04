Covid-19: en Israël, les masques ne sont plus obligatoires à l'extérieur

Retour à la quasi-normalité : Israël lève l'obligation du port du masque en extérieur pour la première fois depuis le début de la pandémie. C'est le résultat de la vaccination en masse de la population qui a atteint une certaine immunité collective.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« C’est une grande victoire pour le pays et pour les Israéliens », proclame le docteur Sharon Alroy-Preis, directrice de la santé publique en Israël. Déjà pendant le début du weekend, les Israéliens avaient retiré les masques avant l’entrée en vigueur de la nouvelle directive qui coïncide avec le début d’une vague de canicule.

« Une très bonne décision, estime Yaakov. Il n’y a pratiquement plus de nouvelles contaminations ». Et il tient à ajouter une petite phrase : « C’est l’occasion de remercier notre Premier ministre qui a su choisir au bon moment, la bonne voie. »

Port encore obligatoire à l'intérieur

D’autres Israéliens, notamment les plus âgés, pensent qu'il ne faut pas aller trop vite. « Il ne faut pas faire machine arrière d’un coup comme ça, avertit Tikva. C’est mon avis. Je crois qu’il faut attendre un peu avant d’enlever les masques. »

Et puis il y a aussi les indifférents qui continuent comme si de rien n’était. « Je me suis habitué aux masques, confie Moshé. Cela ne me dérange plus. Mais si on me dit de l’enlever, pas de problème, je l’enlève. »

Plus de masque dans les espaces extérieurs donc, mais son port reste obligatoire dans les lieux publics à l'intérieur. Et les autorités craignent que la consigne soit difficile à appliquer.

