L'Iran et l'Arabie saoudite ont bien entamé des pourparlers secrets à Bagdad

C'est à Badgad, la capitale irakienne, que se tiennent actuellement des pourparlers secrets entre l'Iran et l'Arabie saoudite (image d'illustration). AFP - AHMAD AL-RUBAYE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cinq ans après la rupture de leurs liens diplomatiques, des pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran ont lieu dans le plus grand secret à Bagdad. Ils portent sur plusieurs grands dossiers, principalement sur la guerre au Yémen. Officiellement, l'Irak et l'Iran n'ont pas souhaité commenter et l'Arabie saoudite a démenti la tenue de telles discussions.