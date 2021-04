Armes chimiques en Syrie: vers des sanctions de l'OIAC contre le régime ?

L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a enquêté sur place en Syrie. Ici, à Douma, dans la Ghouta orientale. REUTERS/ Ali Hashisho

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) doit voter cette semaine pour ou contre des sanctions contre la Syrie. En cause, il y a une enquête sur l'utilisation de gaz sarin et chlore par le régime. Parallèlement, quatre ONG ont porté plainte en Suède contre le président Bachar el-Assad et plusieurs hauts responsables pour deux attaques chimiques.