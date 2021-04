REPORTAGE

Israël: violents affrontements entre Palestiniens et suprémacistes juifs à Jérusalem-Est

Confrontation entre un policier israélien et un homme portant une caméra, près de la Porte de Damas, à l’entrée du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. © REUTERS - AMMAR AWAD

Depuis un peu plus d’une semaine et le début du mois du ramadan, chaque nuit, des affrontements opposent des Palestiniens et des juifs suprémacistes, militants d'extrême droite, à l’entrée de la vieille ville, secteur arabe occupé et annexé par l’État hébreu. La police israélienne tente de garder les deux camps à distance, mais les violences gagnent du terrain.