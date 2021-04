Égypte: les autorités font visiter des «prisons modèles»

L’Égypte est régulièrement condamnée par les organisations de défense de droits de l’homme sur de nombreux sujets et notamment sur les conditions carcérales des détenus. Ces rapports font état de tortures entraînant parfois la mort. Alors pour tenter de redorer son image, les autorités font visiter des « prisons modèles ». Visite de celle d’el-Marg, au nord du Caire.

Avec notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy

Sous les applaudissements de visiteurs officiels, ce détenu chante avec enthousiasme. Abdelaziz Seïd est incarcéré pour un an au centre pénitentiaire d’el-Marg. Et selon lui, il n’y a pas de raisons de se plaindre : « Par la grâce de Dieu, c’est assez confortable d’une certaine manière. On mange, on boit, on dort correctement ici. On se fait soigner aussi. »

Dans cette prison modèle, on voit des détenus disputer un match de football, consulter des médecins, prier… Bien loin de l’image des rapports indépendants accusant une surpopulation carcérale où la torture est quotidienne. D’ailleurs, pour Tarek Radwan, le chef de la commission des droits de l’homme au Parlement, ces rapports sont faux. « Ce sont des bavardages, dit-il. Nous n’avons aucune preuve. Nous sommes ouverts à écouter s’il y a des réclamations ou s’il y a des requêtes qui doivent être adressées, nous sommes là. Nous sommes les représentant des Égyptiens. »

En 2017, l’ONU avait condamné la pratique systématique de la torture envers les détenus des prisons égyptiennes.

