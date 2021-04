Reportage

Jérusalem: manifestation tendue contre les violences

Manifestation contre la violence à Jérusalem, le 24 avril 2021. REUTERS - RONEN ZVULUN

De nouveaux tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza se sont produits sur des localités israéliennes de l'autre côté de la frontière. Et à Jérusalem, la tension est de plus en plus palpable. Une manifestation contre la violence a eu lieu samedi soir, ainsi que des affrontements entre Palestiniens et policiers.