Beyrouth appelle Riyad à revenir sur sa décision d'interdire les fruits et légumes libanais

Le Liban a exhorté lundi 26 avril l'Arabie saoudite de revenir sur sa décision d'interdire les importations de fruits et de légumes libanais, au lendemain de l'entrée en vigueur de cette suspension pour cause de trafic de drogue présumé.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le chef de l’État libanais Michel Aoun a présidé une réunion visant à renforcer les mesures de lutte contre le trafic de drogue dans les ports et les aéroports. L’objectif est de répondre aux exigences de Riyad, après la découverte à Djeddah de plus de 5 millions de comprimés d’amphétamine dans une cargaison de grenades en provenance du Liban.

Le Premier ministre Hassan Diab, plusieurs membres du gouvernement et des représentants des services de sécurité et des douanes, ont participé à la rencontre. Les dirigeants libanais ont appelé les forces de sécurité à redoubler d'efforts pour empêcher toute contrebande transfrontière, notamment à destination des pays du Golfe.

Dans un communiqué publié après la réunion, les participants ont espéré que l'Arabie saoudite réexaminera la décision d'interdire l'entrée des produits agricoles libanais.

Un coup dur pour le Liban

Mais cela ne semble pas suffisant aux yeux des autorités saoudiennes. Quelques heures après la rencontre, l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Beyrouth Walid Boukhari a déclaré que « la sécurité du royaume est une ligne rouge qu’il est interdit de transgresser ».

L’Arabie saoudite est le premier client étranger des produits agricoles libanais avec plus de 22% des exportations. La décision du royaume porte un coup dur aux efforts du Liban d’écouler sa production pour atténuer les effets de la crise économique qui frappe le pays depuis plus d’un et demi.

