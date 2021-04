Iran: dans un enregistrement, Javad Zarif déclare être entravé par les Gardiens de la révolution

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. © dr

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En pleine reprise des négociations sur le nucléaire, un enregistrement sonore du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif vient semer le trouble. Selon la chaîne Iran International et le New York Times qui divulguent cet enregistrement, Zarif affirme que son action diplomatique est largement entravée par les Gardiens de la révolution, le bras armé du régime, et il accuse la Russie d’avoir tenté de détruire l’accord de 2015 sur le nucléaire…