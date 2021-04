Israël: la police rouvre l'accès aux abords de Jérusalem-Est, après les violences

Un manifestant palestinien repousse l'une des barrières posées par les autorités israéliennes devant la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 25 avril 2021. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La police israélienne rétropédale et retire les barrières de sécurité installées aux abords de la vieille ville à Jérusalem-Est annexée et occupée. C’est cette décision de restreindre l’accès à cette partie de la vieille ville qui a notamment provoqué des tensions entre Palestiniens et Israéliens. Les autorités israéliennes jouent donc l’apaisement, d’autant que les violences ont gagné la Cisjordanie occupée et Gaza. Ces dernières nuits, plusieurs roquettes ont été tirées depuis cette enclave vers le territoire de l’État hébreu.