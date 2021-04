L'Irano-britannique Zaghari-Ratcliffe condamnée à un an de prison

Cheffe de projet pour la Fondation Thomson Reuters, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été arrêtée en 2016 à Téhéran. AP - Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'Irano-britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe, poursuivie pour « propagande » contre la République islamique, a été condamnée lundi à un an de prison et à un an d'interdiction de quitter l'Iran après sa libération, a appris l'AFP auprès de son avocat.