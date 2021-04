Au Liban, 9 mois après l’explosion du port, le patrimoine de Beyrouth en péril

L’explosion du 4 août pourrait porter le coup de grâce aux maisons rescapées car avec la crise économique, leurs propriétaires n’ont plus les moyens de les reconstruire. © Thibault Lefébure/RFI

Texte par : Noé Pignède Suivre 4 mn

À Beyrouth, les habitants peinent à reconstruire le patrimoine détruit lors de l’explosion du port le 4 août 2020. La déflagration a lourdement endommagé des centaines de maisons « Beyrouthines », une architecture mêlant les traditions orientales et occidentales. En pleine crise économique et politique, le Liban n’a plus les moyens de restaurer ce qui constitue pourtant l’âme culturelle et historique de sa capitale.