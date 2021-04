Israël ferme l’espace maritime de Gaza, une mesure de rétorsion suite à de tirs de roquettes

L’espace maritime de Gaza est fermé depuis lundi matin. Depuis 2006, l’enclave palestinienne est soumise au blocus de l’État hébreu. Lundi 26 avril, l’armée israélienne a décidé d’interdire la pêche au large des côtes gazaouies. Une mesure de rétorsion, décidée à la suite de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Quelque 50 000 personnes dépendent directement de l’industrie de la pêche à Gaza.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Au port de Gaza, les embarcations des pêcheurs sont alignées les unes contre les autres. Israël interdit toute sortie en mer. Zakaria Bakr, chef du syndicat des pêcheurs de Gaza, dénonce une mesure injuste : « C’est une punition collective. Et je pose cette question : est-ce que la fermeture de notre espace maritime par Israël est en accord avec les lois internationales ? Empêcher des pêcheurs civils et sans défense de faire leur métier, c’est bafouer ces lois internationales. »

La zone maritime est fermée « complètement et jusqu'à nouvel ordre », indiquent les autorités israéliennes. Une mesure prise à la suite de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Pour Zakaria Bakr, ces tirs de roquettes ne sont qu’un simple prétexte, car les pêcheurs et leurs familles n’ont rien à voir avec ces violences. « Les forces d’occupation israéliennes veulent simplement détruire le secteur de la pêche à Gaza, poursuit-il. Depuis 2006 et le début du blocus israélien contre Gaza, l’armée israélienne a tué 13 pécheurs gazaouis en mer. Sept cents autres ont été arrêtés, cent soixante-dix bateaux de pêche ont été saisis et cent quatre-vingt embarcations ont été détruites. »

C’est la première fois cette année qu’Israël ferme la zone de pêche de Gaza. En 2020, elle a connu 11 fermetures, selon le chef du syndicat des pécheurs gazaouis.

► À lire aussi : Israël: tirs de roquettes depuis Gaza, nouveaux accrochages à Jérusalem

