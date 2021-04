Mahmoud Abbas reporte les élections législatives palestiniennes, manifestation à Ramallah

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a différé le scrutin prévu le 22 mai à une date indéterminée. Il exige qu’Israël autorise le vote des habitants de Jérusalem-Est, partie de la ville annexée par l’État Hébreu. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont rassemblées jeudi soir à Ramallah pour réclamer le maintien de ces élections qu’ils attendent depuis quinze ans.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifah

« Nous avons décidé de reporter la date des élections jusqu'à ce que (...) notre peuple puisse exercer ses droits démocratiques à Jérusalem », a déclaré M. Abbas à l'issue d'une rencontre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) portant sur les législatives prévues le 22 mai prochain. Et dans la foulée de cette décision, la Commission électorale palestinienne a annoncé l'arrêt de ses activités visant à préparer ces élections.

Plus tôt en soirée, le président palestinien avait déclaré que ces élections pouvaient avoir lieu si l'Etat hébreu donnait son feu vert dans les prochains jours à la tenue du vote à Jérusalem-Est, avant d'annoncer plus tard un report du scrutin à une date indéterminée.

À Ramallah, où l'Autorité palestinienne de M. Abbas a plus l'habitude d'organiser des manifestations que les subir, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer tout report du scrutin. « Non au report des élections », crie la foule en colère. La manifestation a lieu à quelques encablures de la Mouqataa siège de l’autorité palestinienne.

Ahmed Jabareen a 24 ans, il n’a encore jamais voté de sa vie. « Les dernières élections remontent à 2006, je n’étais qu’un enfant », explique le jeune homme. « Ma génération est en colère, elle est marginalisée par nos dirigeants. À travers ces élections nous voulions jouer un rôle, prendre notre destin en main », regrette ce jeune diplômé en droit, qui peine à trouver du travail.

Parmi les manifestants, Shihab Amjad, un universitaire de Jérusalem qui s’était porté candidat aux législatives. Avec son parti Dignité et Liberté, une formation centriste, laïque, il voulait incarner le changement. « Tout le monde est contre que ce système continue de fonctionner, peste-t-il. On est choqué par ce groupe corrompu et dictatorial qui maitrise complètement toutes les institutions palestiniennes, qui marginalise complètement la jeunesse. Les gens commencent à étouffer et vous allez voir des protestations violentes dans la rue. »

Pour ces manifestants, le président Mahmoud Abbas a annulé ces élections par crainte d’une défaite. Selon eux, accusé Israël d’empêcher le vote des Palestiniens de Jérusalem-Est, n’est qu’un prétexte.

