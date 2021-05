Syrie: des détenus britanniques victimes de traite d'êtres humains, selon l’ONG Reprieve

C'est un autre volet de l'histoire des familles de jihadistes en Syrie. 63% des femmes et enfants britanniques détenus dans des camps du nord-est syrien, ont été victimes de traite humaine. C'est ce qu'affirme l'ONG de défense des droits humains Reprieve.

Publicité Lire la suite

Ces femmes, dont certaines âgées de 12 ans seulement, ne seraient donc pas venues volontairement en Syrie pour faire le jihad mais elles y auraient été forcées pour y être exploitées.

« On parle de traite d'êtres humains. Cela veut dire le recrutement, le transport d'individus par la menace, la force, la coercition, le mensonge, à des fins d'exploitation. Dans les cas sur lesquels nous avons enquêtés, il s'agit d'exploitation sexuelle, de travail forcé, de servitude domestique, d'esclavage », contextualise Maya Foa, directrice de Reprieve.

L'ONG estime qu'il reste 25 adultes et 34 enfants britanniques dans la région. Son enquête s'est appuyée sur des recherches menées dans la région depuis 2017, notamment des entretiens avec des détenues et avec leurs proches.

►À lire aussi : L’Europe divisée sur le retour des familles de jihadistes

« Nous avons constaté, dans les familles britanniques mais aussi d'autres familles comme des françaises, qu'il y avait clairement et de manière systémique une traite d'êtres humains. Et c'est une découverte très, très, importante et quelque chose, j'espère, que les gouvernements vont prendre en compte concernant leurs ressortissants actuellement détenus dans le nord-est de la Syrie », poursuit Maya Foa, de Reprieve.

Abandon systématique

Dans ce rapport de 70 pages, l'ONG accuse le gouvernement d' « abandonner systématiquement » ses ressortissants en leur retirant la nationalité britannique, en refusant de rapatrier les familles et en ne leur accordant pas d'assistance consulaire. Reprieve a exhorté le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson à agir pour se conformer à ses « obligations légales » de protection des victimes de la traite.

« (Les gouvernants) n'en veulent pas parce qu'ils disent qu'il y a des risques pour la sécurité nationale. Mais ce que l'on sait, grâce à nos recherches, nos enquêtes, nos découvertes, c'est que ces femmes et ces enfants sont parmi les plus vulnérables actuellement coincés en Syrie. Ils sont en fait des victimes de l'État islamique et non des auteurs », estime Maya Foa, de Reprieve.

Assurer la sûreté du pays

En réponse, le gouvernement a indiqué que les membres ou soutiens de l'EI devaient être traduits en justice devant la juridiction la plus « appropriée ». « Notre priorité est d'assurer la sûreté et la sécurité du Royaume-Uni, a déclaré une porte-parole du gouvernement. Lorsque nous avons connaissance d'enfants britanniques non accompagnés ou orphelins, ou si des enfants britanniques demandent une assistance consulaire, nous chercherons à faciliter leur retour, sous réserve de préoccupations liées à la sécurité nationale. »

Un cas avait particulièrement été médiatisé dans le pays, celui de Shamima Begum, partie à l'âge de 15 ans en Syrie où elle a épousé un jihadiste. Aujourd'hui âgée de 19 ans et détenue dans un camp, elle a été déchue de sa nationalité et la justice britannique refuse son retour dans le pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne