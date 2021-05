Irak: une nouvelle évasion de détenus inquiète les autorités

Un groupe de prisonniers détenus au centre de détention d'Al-Rusafa à Bagdad, le 29 avril 2010 (image d'illustration). AFP / Sabah Arar

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Irak, vingt et un détenus condamnés pour trafic de drogue ou terrorisme se sont échappés d'une prison dans le sud du pays. Les officiers et policiers du secteur de la prison ont tous été retenus et interrogés pour comprendre comment un tel événement a pu avoir lieu.