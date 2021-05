Washington dément avoir trouvé un accord sur un échange de prisonniers avec Téhéran

Le chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain a démenti un échange de prisonniers avec Héhéran. Ici, à Washington, le 24 mars 2021. CHIP SOMODEVILLA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce sont les médias iraniens qui l'annonçaient, ce dimanche matin : un accord aurait été trouvé entre Téhéran et Washington pour un échange de quatre prisonniers et le versement de plusieurs milliards de dollars, côté américain. Mais quelques heures plus tard, la diplomatie américaine a démenti l'information.