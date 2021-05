La vente de 30 Rafale à l'Égypte marque le soutien de la France, pour Amnesty International

La France confirme l'information révélée hier par le média Disclose. L'Égypte lui a bien commandé 30 avions de combat Rafale pour 4 milliards d'euros. Pour les organisations de défense des droits humains, c'est au contraire un blanc seing donné au régime égyptien, parmi les plus répressifs au monde.

« Cela renforce le partenariat stratégique militaire » entre les deux pays, s'est réjouit ce mardi matin la ministre de la Défense, Florence Parly.

Je me félicite de la vente de 30 Rafale à l'Egypte, partenaire stratégique. Ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau son excellence technologique et opérationnelle. pic.twitter.com/ZdPxJw53rq — Florence Parly (@florence_parly) May 4, 2021

C'est une question économique, mais aussi sécuritaire, selon les autorités françaises. Mais pour Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer Armes au sein d'Amnesty international, c'est surtout un soutien d'Abdel Fattah al-Sissi accusé de pratiquer notamment la torture :

« L’objet du débat, c'est que vous avez un pays qui a une des réputations en termes de violation des droits de l’homme les pires au monde. Donc, ce qu’on est en train de faire, malgré les déclarations du ministère des Affaires étrangères, qui place les droits de l’homme dans ses priorités, c’est qu’en vendant des armes, structurellement vous offrez un soutien au régime en place, dont on sait qu’il pratique la torture, des disparitions forcées, etc. »

« Finalement l’Égypte peut faire ce qu’elle veut »

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi, l'État égyptien mène une répression féroce contre toute forme d'opposition, religieuse ou libérale. Les ONG accusent l'Égypte d'utiliser des armements contre des civils, notamment pour réprimer l'opposition et les activistes. Le Caire réfute systématiquement ces accusations. Mais le président français Emmanuel Macron a refusé en décembre 2020 de conditionner la question des droits humains au partenariat stratégique avec Le Caire, tout en plaidant pour une « ouverture démocratique ».

C'est ce partenariat stratégique sans conditions qui inquiète les ONG : « Par ailleurs, quelles sont les garanties, aujourd’hui, que jamais des Rafale ne seront utilisées en violation du droit international, par exemple en Libye ? Et quelles sont les garanties que nous avons, que l’Égypte respectera le droit international de manière plus large, sachant que déjà, elle viole l’embargo sur les armes à destination de la Libye, s'interroge Aymeric Elluin. Donc, c’est un véritable questionnement qui doit être fait. Et aujourd’hui, ce qui est le plus inquiétant, c’est que finalement l’Égypte peut faire ce qu’elle veut. Le blanc-seing accordé par la France à l’Égypte, c’est : "faites ce que vous voulez à votre peuple, nous, nous continuerons à vous vendre des armes. Vous pouvez compter sur nous". »

