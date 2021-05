Israël: le chef de l'opposition Yaïr Lapid chargé de former un gouvernement, un revers pour Netanyahu

Ancienne star de la télé israélienne, le centriste Yaïr Lapid est devenu le principal rival du Premier ministre sortant Benyamin Netanyahu. Le président israélien lui a confié le 5 mai 2021 la lourde tâche de former le prochain gouvernement, après l'échec de Benyamin Netanyahu. REUTERS - AMIR COHEN

En Israël, le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahu, échoue à former un gouvernement. À la suite des élections législatives israéliennes du mois de mars dernier, Benyamin Netanyahu, dont le parti est arrivé en tête du scrutin, s’est vu confier la tâche de former l’exécutif, mais le délai légal de 28 jours qui lui a été accordé a expiré la nuit dernière sans qu’il puisse atteindre son objectif. Le président israélien a donc confié cette tâche au leader de l’opposition Yaïr Lapid. Former un gouvernement s'avère mission difficile également pour Yaïr Lapid.