Familles palestiniennes menacées d'expulsion à Jérusalem-Est: le verdict repoussé

C’est une bataille judiciaire qui dure depuis près de 50 ans. Elle oppose des Palestiniens de Jérusalem-Est à des colons israéliens, déterminés à s’accaparer leurs maisons situées dans le quartier de Sheikh Jarrah. Quatre familles palestiniennes sont menacées d’expulsion. L’affaire est entre les mains de la justice. La Cour suprême israélienne devait rendre son verdict ce jeudi 6 mai. Mais elle se donne désormais jusqu’à la semaine prochaine pour décider si ces familles palestiniennes doivent être délogées, ou non.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Dans ce quartier de Sheikh Jarrah, secteur arabe de Jérusalem-Est annexée, chacun marque son territoire. La rue porte le nom du troisième calife de l’islam, et une étoile de David géante en néon bleu scintille, sur le toit d’une maison occupée par des colons israéliens. « J’avais cinq ans lorsque ma famille a emménagé ici », raconte Aref Hamed, Palestinien qui vit ici depuis 1956. « J’ai 70 ans aujourd’hui et ces gens veulent nous expulser de nos maisons et nous jeter à la rue comme si de rien n’était », s’inquiète le vieil homme également président du comité de quartier.

► À lire aussi : Israël : tension à Jérusalem-Est devant la menace d’expulsion de familles palestiniennes

En 1967 Jérusalem-Est est annexée par Israël. Et dès 1972, des associations religieuses de colons revendiquent la propriété de ces maisons de Sheikh Jarrah. Une bataille judiciaire s’engage. « Il me semble que la juge en charge de notre dossier est convaincue que nous sommes dans notre bon droit, explique Husni Abu Hussain, avocat, représente les familles palestiniennes devant la Cour Suprême. Elle aurait pu rejeter notre pourvoi en cassation. Mais au lieu de cela, elle nous accorde une audience lundi prochain. »

En attendant, les habitants de Sheikh Jarrah cherchent le soutien de la communauté internationale. Ils demandent à l’Union européenne, notamment, de faire pression sur Israël, pour empêcher leur expulsion.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne