Jérusalem: inquiétante montée des tensions

Israël se prépare à de nouveaux affrontements avec les Palestiniens alors que l’on a compté, hier, plus de 200 blessés à Jérusalem et deux morts en Cisjordanie.

Sur le terrain, écrit notre correspondant à Jérusalem, Christian Brunel, la police israélienne a effectivement déployé de nouveaux renforts dans et autour de la vieille ville. Plusieurs routes d’accès ont été fermées. L’armée a également été placée en état d’alerte en Cisjordanie occupée. Deux Palestiniens, qui, selon l’armée, s’apprétaient à commettre un attentat en Israël, y ont été tués et un autre grièvement blessé par des tirs de soldats.

Projet d'expulsion

Cette brusque escalade des violences a été notamment provoquée par un projet d’expulsion de dizaines de Palestiniens de leurs habitations à Jérusalem-Est au profit de colons israéliens. Pour le ministère israélien des Affaires étrangères, les Palestiniens profitent « d’un conflit immobilier entre des particuliers » pour inciter à la violence. Aucune accalmie ne semble en vue, au contraire, les prochains jours risquent d’être à très haut risque.

Les images de cet accès de violence tournent en boucle sur les réseaux sociaux et dans les médias, raconte notre autre correspondante sur place, Alice Froussard : notamment celles des grenades assourdissantes et des balles de caoutchouc lancées par l’armée israélienne sur les Palestiniens à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa, mais aussi la vidéo d’un soldat, à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem, qui lance une grenade dans une foule, où se trouvent des enfants. Enfin, on voit aussi les photos de l’esplanade des Mosquées, sous les gaz lacrymogènes de l’armée, pierres et bouteilles lancées en retour.

Calme fragile

Ce matin, le calme est revenu, mais il reste fragile : la police a rouvert l’esplanade pour la prière et des milliers de fidèles sont entrées en chantant. Les équipes médicales du Croissant-Rouge palestinien, qui se sont fait refuser un accès immédiat par les forces de sécurité israéliennes, recensent au moins 205 Palestiniens blessés depuis hier soir ; plusieurs d’entre eux ont perdu un oeil. Les États-Unis, les Nations unies et l’Union européenne ont réagi dans des communiqués, appelant à une « désescalade de la violence » tandis que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tient le gouvernement israélien pour responsable de ces violences.

Dimanche, les musulmans célèbrent la « nuit du destin » qui marque la révélation du Coran au prophète Mahomet, alors que les Israéliens vont fêter la journee de Jérusalem, organisée pour l’annexion de la partie arabe de la cité avec des défilés de nationalistes dans la vieille ville tandis que lundi, la Cour suprême israélienne doit se prononcer sur les projets d’expulsions à Jérusalem-Est.

