Égypte: un ancien moine copte exécuté pour le meurtre d'un évêque en 2018

Un moine copte a été exécuté dimanche pour le meurtre en 2018 de l'évêque Epiphanius, 68 ans, qui dirigeait un monastère à 80 kilomètres au nord-ouest du Caire.

L'ancien moine copte Isaïe al-Makari a été exécuté dimanche pour le meurtre en 2018 de l'évêque Epiphanius, 68 ans, qui dirigeait le monastère Saint-Macaire de Scété, a-t-on appris ce dimanche auprès de la famille du condamné. « Nous avons été avertis à 08h00 (06h00 GMT) ce matin que l'exécution avait eu lieu à la prison de Damanhour et je suis en route pour récupérer le corps », a dit à l'AFP Hany Saad Tawadrous, frère du moine Isaïe al-Makari qui avait été condamné en 2020.

Le haut dignitaire religieux avait été retrouvé gisant dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête. Wael Saad Tawadros, qui avait pris le nom d'Isaïe al-Makari en tant que moine à Saint-Macaire de Scété, avait avoué avoir frappé l'évêque avec une barre de métal, avec la complicité d'un second moine, Philotheos al-Makari.

L'affaire, qui a défrayé la chronique durant près de deux ans, a profondément choqué la plus importante minorité chrétienne du Moyen-Orient. Les Coptes représentent 10 à 15% des plus de 100 millions d'Égyptiens et font souvent l'objet de discriminations voire de violences extrémistes, dans un pays majoritairement peuplé de musulmans.

Des rumeurs sur les possibles motifs du meurtre - ambition et affaires de mœurs, en tête - ont fleuri au fil des mois mais les autorités ont simplement évoqué des « différends » entre les trois hommes d'Eglise.

La justice égyptienne a condamné à mort les deux moines Isaïe et Philotheos al-Makari en avril 2019, après avoir obtenu l'aval du Grand Mufti du pays, pour avoir commis « l'un des plus grands crimes », selon le jugement du tribunal. La Cour de cassation a confirmé cette décision en juillet 2020 tout en réduisant la peine de Philotheos al-Makari à 25 ans de prison, soit la perpétuité en Egypte.

