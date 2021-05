Affrontements à Jérusalem: des fidèles musulmans ont protégé des policiers israéliens

Des musulmans prient pendant que des heurts éclatent sur l'Esplanade des Mosquées, le 8 mai 2021. REUTERS - AMMAR AWAD

Les tensions toujours aussi vives entre Palestiniens et Israéliens. Au moins 90 personnes ont été blessées dans des heurts entre police israélienne et manifestants palestiniens, le 8 mai. Mais ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans l’intervention de fidèles musulmans qui ont protégé les forces de l’ordre israéliennes sur l’Esplanade des Mosquées.