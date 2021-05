Heurts à Jérusalem: Israël frappe Gaza en représailles aux tirs de roquettes du Hamas

Le mouvement islamiste Hamas a lancé lundi des salves de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, alors que des sirènes d'alarme des autorités israéliennes ont retenti à Jérusalem. Israël a rapidement riposté par des frappes sur la bande du Hamas qui auraient fait neuf morts selon les autorités locales.

L'armée israélienne parle d'un missile tiré depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, a effectivement revendiqué l'attaque « menée en réponse aux crimes commis par les forces d'occupation », rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

Le Hamas avait menacé plus tôt Israël d'une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas à 18h (15h GMT) de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, théâtre lundi matin de heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ayant fait plus de 300 blessés.

S'il est fréquent que les sirènes retentissent dans les villes israéliennes proches de Gaza, il est beaucoup plus rare que Jérusalem, qui se trouve à 80 km de Gaza, soit visée, d'autant que des milliers de juifs nationalistes, suprémacistes, paradent pour célébrer la journée de Jérusalem, la conquête par l'État hébreu de la ville sainte.

Le Mur des Lamentations temporairement évacué

Les sirènes ont créé un mouvement de foule, les forces de l'ordre israélienne ont demandé aux hommes, femmes et enfants rassemblés de s'abriter le plus rapidement possible. Cela a notamment forcé l'évacuation temporaire du Mur des Lamentations, site le plus sacré où les juifs peuvent prier avant un retour à la normale plus tard dans la soirée.

Pour éviter d'exacerber les tensions et les violences, la police israélienne a également coupé la ville en deux et déployé un cordon de sécurité entre le secteur arabe et la partie juive, empêchant ainsi toute confrontation directe.

Représailles sur Gaza

Israël n'a pas tardé à riposter en annonçant avoir mené une série de frappes contre des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, ciblant en particulier un haut commandant du mouvement islamiste armé qui a annoncé dans la foulée la mort d'un de ses commandants. Huit autres personnes, dont trois enfants, auraient également perdu la vie selon les autorités locales.

Au total, l'armée israélienne a fait état de sept roquettes tirées depuis Gaza, dont l'une a été interceptée par le bouclier antimissiles israélien « Dôme de fer ». « Les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) lancent maintenant des roquettes contre l'ennemi à Jérusalem occupée en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte et à ses abus contre notre peuple à Cheikh Jarrah et à la mosquée Al-Aqsa » située sur l'Esplanade des Mosquées, ont-elles indiqué dans un bref message.

A Jérusalem, l'Esplanade des Mosquées transformée en champ de bataille Sami Boukhelifa

