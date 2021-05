Jérusalem: les heurts se poursuivent sur l'esplanade des Mosquées

Les forces de sécurité israéliennes tirent des grenades lacrymogènes à Jérusalem, le 10 mai 2021. AFP - EMMANUEL DUNAND

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Jérusalem, après un weekend de violences, où l'on a dénombré près de 300 blessés palestiniens, le calme n’est qu’une apparence. Encore hier soir, l’armée et la police israélienne ont violemment réprimé et arrêté des militants du quartier de Sheikh Jarrah, et arrêté une vingtaine de personne à Jérusalem même. Aujourd’hui, on craint une nouvelle escalade, car des milliers de suprémacistes juifs célèbrent la « Journée de Jérusalem », leur marche annuelle pour célébrer l’annexion de la ville sainte par Israël.