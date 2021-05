Le chef de la diplomatie turque en visite à Riyad, une première depuis l'affaire Khashoggi

La Turquie veut renouer les liens avec l’Arabie saoudite. Mevlut Cavusoglu est en visite à Riyad ce mardi. C'est la première visite du ministre des Affaires étrangères turc depuis l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien en 2018.

Est-ce la fin d’années de mauvaises relations entre ces deux poids lourds du monde musulman ? En tout cas cette visite intervient sur un terrain passablement dégradé entre les deux puissances rivales depuis des années.

Dans le conflit entre Riyad et Doha, la Turquie avait choisi de soutenir le Qatar. Dans l'affaire de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le président turc n’avait cessé d’évoquer un ordre venu du sommet de l’État saoudien.

Côté Arabie saoudite, on vient de fermer huit écoles turques. Le président Recep Tayyip Erdogan s’en est officiellement plaint au roi Salman. On a imposé aussi un embargo, certes non officiel, sur les produits turcs, mais les relations commerciales sont au plus bas. Pour les relancer, Ankara mise plus particulièrement sur la défense, plus précisément sur ses drones armés, les Bayraktar déployés récemment en Libye, en Syrie et au Haut-Karabakh.

Le ministre des Affaires étrangères turcs avait dit, il y a quelques jours, sa préoccupation après des attaques des rebelles houthis au Yémen contre des installations pétrolières en Arabie saoudite.

