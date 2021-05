Escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens: pas d'entente au Conseil de sécurité de l’ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York (image d'illustration). AP - Craig Ruttle

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que l’escalade s’est encore accrue ce lundi 10 mai, avec des tirs de roquettes de Gaza vers Israël, et des frappes meurtrières de l'État hébreu contre le Hamas, les diplomates se sont réunis en urgence au Conseil de sécurité pour évoquer l’une des plus importantes augmentations de violence de ces dernières années. Et les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils préféraient opter pour une diplomatie discrète auprès d’Israël.