Violences au Proche-Orient: les pays arabes condamnent timidement Israël

Le roi Abdallah II a pris position contre «les tentatives des autorités israéliennes de changer la situation démographique à Jéruslem-Est». © Vincent Kessler/REUTERS

RFI

Le Hamas et Israël ont échangé des centaines de tirs dans la nuit de lundi à mardi, tuant plus de 20 Palestiniens à Gaza. Les affrontements qui ont éclaté sur l'esplanade des Mosquées vendredi dernier sont les plus violents depuis 2017. Des tensions qui obligent les acteurs régionaux à prendre position.