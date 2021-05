Violences au Proche-Orient: vers l'embrasement entre Israéliens et Palestiniens?

Alain Dieckhoff : « Les protagonistes vont plutôt essayer de calmer le jeu »

Alain Dieckhoff, directeur de recherche au Centre de recherches internationales de Sciences.-Po, le Ceri.



Avez-vous le sentiment que cette nouvelle confrontation entre Israël et le Hamas risque de dégénérer en véritable conflit armé, comme on l'a vu notamment en 2008 et 2014 ?

A priori, je pense que les protagonistes vont plutôt essayer de calmer le jeu, parce que je crois qu’ils n’ont pas intérêt, ni du côté israélien, ni du côté palestinien, mais bien évidemment. En tous les cas, aujourd’hui on n’a pas de garanties. Tout va dépendre, à mon avis, de ce qui va se passer aujourd’hui. C’est-à-dire : est-ce qu’on va rentrer dans une phase d’accalmie ou est-ce que ça va reprendre ?



Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a promis de réagir avec fermeté, mais il est actuellement dans une situation délicate. Il pourrait perdre son poste de chef de gouvernement. Quelle influence cette instabilité politique pourrait-elle avoir sur la situation actuelle ?



Je dirais qu’on est dans une phase de transition. On n’est pas véritablement dans une phase d’instabilité dans la mesure où, même si l’avenir de Benyamin Netanyahu comme Premier ministre n’est pas garanti, tant qu’il est au pouvoir, il a les pleins pouvoirs d’un Premier ministre ordinaire. Donc, il peut agir normalement. D’ailleurs, ça a été fait puisque, en effet, après que le Hamas ait tiré des roquettes en direction de Jérusalem, ce n’était plus arrivé depuis 2014, la riposte militaire n’a pas tardé avec les conséquences en particulier pour Gaza et les victimes qu’on a pu déplorer.



Est-ce que Benyamin Netanyahu a encore le soutien des Israéliens pour cette politique de fermeté ?



Cela n’a rien à voir avec le contexte politique interne. Quel que soit le Premier ministre en charge, il aurait d’une façon ou d’une autre réagi de la même façon. C’est une question de maintien d’une sorte de dissuasion dans le rapport de force entre Palestiniens et Israéliens, et très clairement, du côté israélien, quel que soit le Premier ministre en charge, il n’est pas tolérable que le Hamas tire des roquettes en direction de Jérusalem qui, du point de vue israélien, est la capitale de l’État.



Est-ce que les États-Unis, notamment Joe Biden, vont revoir leur politique vis-à-vis d’Israël ? Ils sont un soutien habituel.



Il y a déjà des inflexions. On voit qu’on n’est plus du tout dans la situation presque d’intimité qui existait entre Benyamin Netanyahu et Donald Trump. Là les Américains ont été quand même beaucoup plus critiques, même s’ils n’ont pas réagi tout de suite. Et ils ne se sont pas du tout opposés à la convocation du Conseil de sécurité des Nations unies. Il y a quand même un climat qui à l’évidence a changé. Je ne pense pas que cela signifie pour autant qu’il faille s’attendre à une offensive diplomatique d’envergure. Il y a des inflexions !



► Alain Dieckhoff est directeur de recherche au Centre de Recherches internationales de Sciences Po (CERI) et auteur du livre « Le conflit israélo-palestinien » (Armand Colin).