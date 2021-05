Israël intensifie ses raids à Gaza, nouvelles émeutes nocturnes

Plusieurs jours après le regain de tensions entre Israël et les Territoires palestiniens, les frappes israéliennes et tirs de roquettes palestiniennes continuent de se répondre ce jeudi 13 mai. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l’ONU est attendue vendredi.

Peu après minuit ce jeudi 13 mai, les alertes à la roquette ont retenties pour la première fois depuis lundi dans le nord d’Israël, tout en reprenant dans le sud du pays et la métropole de Tel Aviv. Cinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans un complexe résidentiel de Petah Tikva, près de Tel Aviv, selon les secouristes.

Au total, plus d’une centaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi. Face à la menace des tirs de roquettes, tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre, ont annoncé ce jeudi les autorités aéroportuaires israéliennes. Une décision qui n'affecte pas pour l'instant les vols en partance de l'aéroport, où les avions privés sont autorisés à atterrir et où le trafic avait déjà été temporairement suspendu mardi soir, d'après cette source.

Dans le même temps, Israël a poursuivi ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. Des locaux liés aux opérations de « contre-renseignement » du Hamas et la résidence d'Iyad Tayeb, un commandant du mouvement, ont été touchés. Le dernier bilan fait état de 67 morts à Gaza, dont 17 enfants, et près de 400 blessés. Côté israélien, sept personnes, dont un enfant de 6 ans, sont décédées.

Dans les hôpitaux de Gaza, la situation est qualifiée « d’urgence maximale » par le docteur Mohamed Abu Raya, joint par RFI. « Avec le Covid-19, c'est compliqué. Il est de notre responsabilité de tenir les gens loin de cette menace », ajoute-t-il.

De plus, le personnel hospitalier doit œuvrer avec un système de santé « détruit ». « À Gaza, la majorité de la population souffre, témoigne le médecin. Nous manquons de tout depuis un moment et maintenant ça devient pire. Nous espérons nous sortir de ce cycle de violences et que les gens soient au maximum préservés. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que la communauté internationale va intervenir auprès des Israéliens pour qu'ils cessent ces frappes aériennes parce que la situation ne fait qu'empirer. »

Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

Devant l’intensification des combats et l’absence de signe d’apaisement, le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir une troisième réunion d’urgence vendredi, qui cette fois-ci, sera publique. Israël et le Hamas se dirigent vers une « guerre à grande échelle », a alerté l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland : « Une guerre à Gaza serait dévastatrice et ce sont les gens ordinaires qui en paieraient le prix. »

Après un coup de téléphone entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Joe Biden mercredi, c’est Mahmoud Abbas qui a pu s’entretenir avec Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Le président de l'Autorité palestinienne a notamment plaidé pour que les États-Unis fasse « cesser les attaques israéliennes ». En retour, le secrétaire d'État américain a fait part de « la nécessité de mettre fin aux attaques aux tirs de roquette et de faire baisser les tensions ».

Antony Blinken a également réitéré le soutien ferme des États-Unis au droit d’Israël à se défendre, mais a aussi souligné la nécessité d’éviter les victimes civiles. « Il y a tout d’abord une distinction très claire et absolue entre le Hamas, une organisation terroriste qui tire des roquettes de manière indiscriminée, en visant de fait les populations civiles, et la réponse d’Israël qui se défend en visant le Hamas qui tire des roquettes sur Israël, a insisté le chef de la diplomatie américaine. Mais quand on voit des victimes civiles, et particulièrement quand on voit des enfants pris entre deux feux, mourir, cela a un impact puissant. Et je pense qu'Israël a un devoir supplémentaire d'essayer de faire tout son possible pour éviter les victimes civiles, même s’il est légitime de riposter pour défendre son peuple. Et comme je l’ai dit, le peuple palestinien a le droit à la sûreté et à la sécurité. »

Affrontements avec les forces de l'ordre

Le Hamas avait lancé ce lundi une première salve de roquettes vers Israël en guise de « solidarité » avec les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'Esplanade des mosquées. Le troisième lieu saint de l'islam est aussi le site le plus sacré du judaïsme situé à Jérusalem-Est, portion de la ville sainte illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international.

Si l'Esplanade des Mosquées semble avoir retrouvé son calme ce jeudi, de nombreuses villes en Israël ont, elles, été le théâtre « d'émeutes » nocturnes.

Des militants d'extrême droite ont manifesté à travers le pays, provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre, et parfois des Arabes israéliens. La police a indiqué « réagir aux incidents violents dans plusieurs villes, notamment Lod, Acre et Haïfa ».

Netanyahou : « Rien ne justifie le lynchage »

Israël accusait le choc de la diffusion, en direct à la télévision du lynchage d'un homme, considéré arabe par ses agresseurs, près de Tel Aviv. Ces images insoutenables montrent un homme sorti de force de sa voiture puis roué de coups par une foule de plusieurs dizaines de personnes, jusqu'à ce qu'il perde connaissance.

« Ce qu'il se passe depuis ces derniers jours dans les villes d'Israël est insupportable... Rien ne justifie le lynchage d'Arabes par des Juifs et rien ne justifie le lynchage de Juifs par des Arabes », a déclaré dans la nuit Benjamin Netanyahu, disant qu'Israël était confronté à un « combat sur deux fronts ».

