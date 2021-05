Israël masse des soldats près de Gaza, pas de réunion de l'ONU

Israël a déployé jeudi 13 mai des chars et des blindés le long de la frontière avec l'enclave palestinienne de Gaza, au quatrième jour d'un nouveau conflit sanglant accompagné d'une éruption de violences entre Juifs et Arabes en territoire israélien.

Publicité Lire la suite

Une intervention terrestre, présentée comme l'une des options par l'armée, aggraverait le conflit. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a fait état de 103 morts, dont 27 enfants, et de 580 blessés depuis le début, lundi soir, des affrontements. Côté israélien, les tirs depuis Gaza ont fait sept morts et des dizaines de blessés.

Les violences continuent de faire rage malgré les appels internationaux à la désescalade : des centaines de roquettes ont de nouveau été tirées vers Israël par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens à Gaza et l'armée a mené de nombreux raids aériens et tiré à l'artillerie sur l'enclave sous blocus israélien depuis plus de 10 ans.

Depuis le matin, des chars et d'autres véhicules blindés se sont massés le long de la barrière séparant l'enclave du territoire israélien, ont constaté des journalistes de l'AFP. « Nous sommes prêts et nous continuons à nous préparer à différents scénarios », a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, précisant qu'une invasion terrestre était « l'un des scénarios ».

« Ça prendra du temps, mais nous allons restaurer la quiétude en Israël », a déclaré le Premier ministre Benyamin Netanyahu, qui s'est rendu jeudi sur le site d'une batterie du bouclier antimissile « Dôme de fer » dans le centre du pays. D'après l'armée, environ 90% des quelque 1 600 roquettes lancées depuis Gaza ont été interceptées par ce système.

Appelant les compagnies aériennes à suspendre leurs vols vers Israël, le Hamas a annoncé avoir tiré une roquette d'une portée de 250 km vers le deuxième aéroport d'Israël, dans le Sud, vers lequel les autorités aéroportuaires ont détourné les vols à destination de Tel-Aviv en raison des tirs. Plusieurs compagnies ont d'ailleurs suspendu leurs vols vers Tel-Aviv.

Drones

Le conflit entre Israël et le Hamas a été déclenché lundi dans le sillage des vives tensions et des affrontements pendant plusieurs jours à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé par Israël, dus principalement aux menaces d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons juifs.

Les violences à Jérusalem-Est avaient culminé lundi avec des accrochages entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, qui ont fait des centaines de blessés palestiniens. Le Hamas avait alors menacé de frapper Israël.

► À lire aussi : Israël intensifie ses raids à Gaza, nouvelles émeutes nocturnes

Depuis lundi, l'armée israélienne a indiqué avoir mené 600 frappes sur la bande de Gaza : son aviation a frappé des positions du Hamas et ses chars déployés à Sdérot (sud) ont tiré des obus sur l'enclave. Selon le Hamas, l'aviation israélienne a visé des immeubles abritant des logements et de locaux de médias, qui ont été entièrement détruits. Le Hamas a indiqué avoir tiré des « drones kamikazes ». L'armée a dit en avoir abattu un et deux autres drones chargés d'explosifs ont été trouvés et désarmés.

Ce conflit est accompagné d'une escalade entre Arabes et Juifs dans plusieurs villes mixtes d'Israël, un niveau de violence jamais atteint depuis des décennies, selon le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

Lynchage

Près de 1 000 membres de la police des frontières ont été appelés en renfort dans ces villes, théâtres d'émeutes depuis mardi avec des heurts et des échanges de coups de feu qui se poursuivaient jeudi. Et plus de 400 personnes, Juifs et Arabes, ont été arrêtées depuis lundi.

Mercredi, des groupes d'extrême droite israéliens ont affronté dans des villes forces de sécurité et Arabes israéliens, les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948.

Diffusées en direct à la télévision, les images du lynchage d'un homme considéré Arabe par ses agresseurs, près de Tel-Aviv, ont choqué. Elles montrent un homme sorti de force de sa voiture puis roué de coups par une foule, jusqu'à ce qu'il perde connaissance.

► À lire aussi : Israël déclare l’état d’urgence à Lod après des émeutes intercommunautaires

Malgré l'intensification du conflit, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue vendredi a été annulée. Deux précédentes réunions n'ont abouti à aucune déclaration.

En coulisses, l'ONU, le Qatar et l’Égypte s'activent pour faciliter une médiation. Et les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les Territoires palestiniens pour exhorter à la désescalade.

La dernière confrontation entre Israël et le Hamas en 2014 a duré 50 jours, ravagé le territoire et fait au moins 2 251 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 côté israélien, presque tous des soldats.

► À écouter aussi : Israël-Palestine: jusqu’où ira l’escalade?

♦ Poutine lance un appel au calme

En Russie, Vladimir Poutine lance un appel au calme et à l’arrêt des combats entre Israéliens et Palestiniens, appel lancé à la suite d’un entretien avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. Selon le Kremlin, les deux hommes ont rappelé leur attachement au principe d’une solution à deux États. Quant à la diplomatie russe, elle demande une réunion d’urgence du quartette pour le Proche-Orient.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Il faut mettre un terme à l’escalade meurtrière qui se déroule entre Israéliens et Palestiniens : c’est en substance le message délivré par le Kremlin à l’issue d’un entretien, en visio-conférence, entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres. Selon le communiqué publié par le Kremlin, les deux hommes ont constaté « que la première des priorités était la fin des violences des deux côtés et la sécurité de la population civile ».

Depuis que le conflit s’est embrasé entre Israéliens et Palestiniens, la Russie a multiplié les appels au calme, en tâchant d’adopter le discours le plus équilibré possible. En début de semaine, le Kremlin a d’ailleurs pris ses distances avec les déclarations jugées trop favorables au camp palestinien, proférées par Ramzan Kadyrov le dirigeant tchétchène. Moscou entretient de bonnes relations à la fois avec l’État hébreu et avec les dirigeants palestiniens, une position qui pourrait lui permettre de jouer un rôle de médiateur – c’est d’ailleurs ce qu’a estimé ce jeudi, l’ambassadeur d’Israël en Russie, interrogé par l’agence Interfax.

Mais la Russie dispose de leviers somme toute limités pour peser réellement sur le conflit. Pour l’instant, outre la multiplication de ces appels au calme, la diplomatie russe concentre ses efforts sur la réactivation du quartette pour le Proche-Orient, ce groupe de médiateurs comprenant la Russie, les États-Unis, l’ONU et l’Union européenne.

Les tensions israélo-palestiniennes font tâche d'huile



Les tensions actuelles au Moyen-Orient ne suscitent pas des réactions spontanées que sur place. A l'étranger également, on se solidarise avec Israël ou avec les Palestiniens. C'est aussi le cas en Allemagne où des manifestations hostiles à l'État hébreu, des violences contre des synagogues et des drapeaux israéliens brûlés ont provoqué des condamnations de responsables politiques comme de la communauté juive.



Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut



« Scheiss Juden/Juifs de merde » : le conseil central des juifs d’Allemagne n’a pas hésité à poster sur Twitter la vidéo d’une manifestation près d’une synagogue de Gelsenkirchen, dans le bassin de la Ruhr, mercredi soir. L’organisation commente : « C’est de l’antisémitisme pur, rien d’autre » alors que la police avait tout d’abord parlé de « manifestations anti-israéliennes ». Ailleurs, des drapeaux de l’État hébreu ont été brûlés ; à Berlin, celui que la CDU avait hissé par solidarité avec Israël devant son siège a été volé, et depuis remplacé.

Le ministre des Affaires étrangères allemand a déclaré que son pays devait assurer une protection « sans faille » des synagogues. Heiko Maas a appelé la population à ne pas accepter que « des personnes juives soient rendues responsables des événements au Moyen-Orient ».

Comme à chaque fois que cette région s’enflamme, les tensions s’exportent dans d’autres pays et suscitent manifestations et parfois violences. En Allemagne, la situation est particulièrement sensible car la solidarité avec Israël fait partie de l’ADN de la RFA, après la Shoah perpétrée par les nazis. Les dérapages antisémites suscitent immédiatement des protestations et réveillent les peurs jamais disparues de la communauté juive.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne