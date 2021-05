Au Liban, le mouvement de solidarité avec les Palestiniens prend parfois une tournure violente

Au Liban, un vaste mouvement de solidarité avec les Palestiniens s’est développé du nord au sud du pays en passant par Beyrouth, prenant parfois une tournure violente.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’incident le plus grave s’est produit ce vendredi 14 mai à la frontière méridionale. Des dizaines de manifestants qui tentaient de forcer la clôture ont essuyé des tirs de chars israéliens. Un jeune homme blessé a succombé quelques heures plus tard.

À Tripoli, dans le Nord, et à Saïda, au Sud, des milliers de personnes brandissant des drapeaux palestiniens ont défilé en signe de solidarité avec les Palestiniens. Sur les réseaux sociaux, les internautes libanais ont lancé des hashtags repris des dizaines de milliers de fois.

► À lire aussi : Pierre Razoux: «Une intervention terrestre israélienne ponctuelle à Gaza est toujours possible»

Les craintes d'une nouvelle guerre

Jeudi, trois roquettes tirées des alentours d’un camp palestinien près de Tyr au Sud, sont tombés dans le nord d’Israël. Les services de sécurité et l’armée ont renforcé leur déploiement pour empêcher d’autres tirs de ce type.

Cette nouvelle confrontation entre Palestiniens et Israéliens a presque fait oublier aux Libanais les profondes crises qui les frappent depuis plus d’un an. Mais elle a réveillé les craintes d’une partie de la population de voir le Liban entraîné dans une nouvelle guerre dévastatrice avec Israël.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne