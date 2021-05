Une société turque cesse de produire 1/4 de l'électricité au Liban, risque de «black-out»

Karadeniz Powership Orhan Bey, un navire de production d'électricité de Turquie, amarré au port de Jiyeh, au sud de Beyrouth, au Liban, le 10 août 2017. REUTERS - AZIZ TAHER

Le Liban, enlisé dans une crise économique et sociale sans précédent, n'avait pas besoin de ça. Deux navires-centrales électriques stationnés au large du pays ont arrêté leur production ce vendredi matin, privant le pays d'un quart de son approvisionnement en électricité. En cause, des arriérés de paiement de l'État libanais que l'opérateur turc refuse de tolérer plus longtemps. La société déplore aussi un environnement « plein de risques directs et injustifiables », en référence à des soupçons de malversations que lui reprocherait la justice libanaise.