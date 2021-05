Les Palestiniens commémorent la Nakba, et notamment à Sheikh Jarrah

Nous demandons nos droits, on se bat pour nos droits, peu importe comment. Avec une chanson, avec du dabké, avec un hashtag, en lançant des pierres, en lançant des roquettes, c’est une question de temps. On est le seul pays à être sous occupation, trop c’est trop ! On veut encore attendre 72 ans ? On veut encore en attendre 72 ? Trop c’est trop. Et je suis fière de toute personne qui mène ce combat. Je suis fière maintenant de dire que je suis une Palestinienne qui a des frères et des sœurs de Jordanie qui essaient de traverser la frontière, je suis fière que les Palestiniens du Liban essaient de traverser la frontière, je serai contente de voir que les Palestiniens de Syrie traversent la frontière, de partout. Ces frontières ne sont pas là pour rester, elles vont disparaître.