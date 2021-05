Reportage

Les Palestiniens commémorent le 73e anniversaire de la Nakba, «la catastrophe»

Des arabes israéliens se rassemblent au sommet d'une mosquée de la ville de Lod le 13 mai 2021, lors d'affrontements avec des extrémistes d'extrême droite israéliens. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI

Frappes aériennes de l’armée israélienne à Gaza, tirs de roquettes du Hamas contre le territoire de l’État hébreu, les affrontements se poursuivent au Proche-Orient. Ils ont fait plus de 120 morts en majorité palestiniens. Et ce samedi les Palestiniens commémorent le 73e anniversaire de la Nakba, littéralement «la catastrophe ». En 1948 lors de la création de l’État d’Israël, 700 000 arabes sont chassés de leur terre, déplacés de force. Alors pour les Palestiniens ce triste anniversaire rouvre les plaies du passé. Reportage à Lod, ville israélienne mixte où cohabitent familles arabes et juives.