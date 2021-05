REPORTAGE

Israël/Gaza: Comment fonctionne le Dôme de fer, le dispositif anti-missiles israélien

Traînée de lumière alors que le système anti-missiles israélien, le Dôme de fer, intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza, le 16 mai 2021. AFP - MAHMUD HAMS

C’est le huitième jour d’affrontements entre l’État hébreu et le Hamas. Les bombes israéliennes écrasent la bande de Gaza. Bilan, près de 200 morts. Dix personnes ont été également tuées côté israélien. En un peu plus d’une semaine les mouvements islamistes dans l’enclave palestinienne ont lancé plus 3 000 roquettes sur les villes israéliennes. 90% d’entre elles sont interceptées par le Dôme de Fer. Comment fonctionne ce dispositif anti-missiles israélien ?