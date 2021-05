Israël/Gaza: face à l'embrasement, l'Autorité palestinienne affaiblie

Une photo fournie par le bureau de presse de l'Autorité palestinienne le 15 mai 2021 montre le président Mahmoud Abbas (c-d) participant à une réunion avec des responsables de la sécurité à Ramallah. AFP - THAER GHANAIM

Il n'est pas question de trêve pour l'instant au Proche-Orient et à Gaza, les armes ne se taisent pas. Le Hamas, le groupe islamiste au pouvoir depuis 2007, a tiré des missiles vers Tel Aviv la nuit dernière, et continue en ce moment même. Samedi 15 mai et ce dimanche matin, c’est Israël qui a détruit des bâtiments symboliques à Gaza, dont des bureaux de presse et le domicile du chef du Hamas. Et à Ramallah, le Fatah, et derrière l'Autorité palestinienne semblent affaiblis.