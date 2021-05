Israël poursuivra ses frappes sur Gaza «aussi longtemps que nécessaire», selon Netanyahu

Plusieurs habitations ont été détruites après des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza, le 16 mai 2021. REUTERS - MOHAMMED SALEM

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce dimanche 16 mai alors que les échanges de tirs entre la bande de Gaza et Israël se sont poursuivis pendant la nuit. L'armée israélienne a frappé la maison du chef du Hamas pour la Bande de Gaza, Yahia Sinwar, tandis que le mouvement islamiste a de nouveau tiré des roquettes. Samedi, c'est un immeuble de treize étages abritant le média Al-Jazeera et l'agence américaine Associated Press qui a été bombardé par Tsahal.