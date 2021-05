Israël poursuit ses frappes sur des bâtiments de Gaza, l'offensive diplomatique s'intensifie

Ces derniers jours, l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre les plus hauts bâtiments du centre de Gaza. REUTERS - MOHAMMED SALEM

Depuis le début du nouveau cycle de violences entre l'État hébreu et des groupes de Palestiniens, plus de 200 personnes ont été tuées côté palestinien et dix côté israélien. Lors d'une conférence de presse lundi, le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que 3 200 roquettes Qassam avaient été tirées depuis Gaza. Il a précisé qu'en réaction l'armée israélienne avait détruit 850 cibles à Gaza et tué 130 combattants du Hamas. Il a également indiqué comment l'aviation israélienne frappait les immeubles du centre de l'enclave.